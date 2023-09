Les bracelets rouges - S02 E02

En savoir plus sur Camille Lou

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep2 : Entre les séances de rééducation et sa relation avec Roxane, Thomas délaisse Clément qui vit difficilement sa chimio. Mais ce dernier rencontre Louise une nouvelle patiente, qui va remettre en perspective sa vie à l’hôpital. Mehdi profite du cours d’improvisation pour se lâcher et extérioriser ses angoisses.