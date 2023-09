Les bracelets rouges - S02 E03

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep 3 : Clément et Louise n’en croient pas leurs yeux : Côme a bougé les lèvres ! Nathalie insiste pour qu’il passe un scanner afin de voir si son état connaît une évolution. Avec sa prothèse, Thomas a repris confiance en lui mais ne voit pas à quel point Roxane est mal dans sa peau. Le médecin de Louise lui annonce que son traitement ne fait plus effet.