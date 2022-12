Les bracelets rouges - S03 E18

Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément qui a rechuté et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se découvre une vocation de kiné mais il enchaîne les fautes professionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d’une femme qui a subi la même opération. C’est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de quitter les Bracelets et inquiète de laisser Clément à la veille de l’opération de la dernière chance.