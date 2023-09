Les bracelets rouges - S03 E05

Les bracelets rouges sont enfin réunis. L’hospitalisation de son grand-père oblige Mehdi à s’occuper du garage, ce qui met son stage plus que jamais en péril. Roxane accepte à contrecœur de travailler dans le même bar que sa mère. Jessica craque : elle n’a toujours pas de donneur et son frère ne donne plus de nouvelles. Clément, lui, se comporte comme s’il n’avait plus aucun espoir et repousse même son opération.