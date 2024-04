Les bracelets rouges - S05 E03

Quand Nathan fait une crise de narcolepsie au sous-sol, c’est une course contre la montre pour le retrouver qui commence. Prudence apprend que son père a accepté de l’opérer et s’accroche à cet espoir. Emma vit des retrouvailles intenses avec Benji, ce qui la coupe de plus en plus du vrai monde. Quant à César, l’amitié des bracelets sera-t-elle suffisante pour lui faire dépasser son blocage ?