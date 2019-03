Jordi atteint d’un cancer du tibia entre à l’hôpital pour se faire amputer d’une jambe. Il va partager la chambre de Léo, qui a subi la même opération, neuf mois plus tôt. Les deux garçons vont rapidement se lier d’amitié et décider de créer une bande. Fort de son expérience, Léo conseille à Jordi de faire une fête en l’honneur de sa jambe. Ils vont inviter Cristina, une jeune fille anorexique que Léo a rencontrée un peu plus tôt.