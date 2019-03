S01E02 - Espérance

Pendant l’opération de l’amputation de sa jambe, Jordi tombe brièvement dans le coma et rencontre Roc qui lui demande de transmettre un message à sa mère. Roc deviendra l’irremplaçable de la bande. Accompagné de Cristina, Léo essaie des prothèses et flashe sur l’une d’elles mais elle est bien trop chère pour son père ce qui le pousse à demander de l’aide à Benito, un patient plus âgé. Yanis, tente de joindre ses amis du collège mais aucun n’accepte de lui rendre visite à l’hôpital.