Alors que Léo refuse de reprendre sa chimio, Roc propose à la bande des Bracelets Rouges de changer d’air, de faire une excursion nocturne dans l’hôpital. Pendant que Léo et Cristina se procurent des talkies- walkies, les autres décident du plan : aller en salle d’oncologie, pour la repeindre afin que Léo se sente plus proche de ses amis et eux proches de lui et ainsi le soutenir et le convaincre d’accepter le traitement.