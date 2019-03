S01E05 - L'union fait la force

Léo retourne en chimio. Cristina, qui voulait l’accompagner, ne peut supporter de voir les conséquences du traitement et laisse sa place à Jordi et Toni. Bouleversée, elle décide de faire l’effort de manger mais elle n’y parviendra pas. Jordi découvre pour la première fois sa jambe amputée, lors de sa première séance de rééducation. Benito sera la pour l’aider à traverser cette épreuve. La maman de Roc doit prendre une décision sur le transfert de son fils dans le service des comateux mais Toni lui demande de refuser : Roc lui parle et ne veut pas changer de chambre.