C’est la nuit de la Saint-Jean. Léo et Jordi trouvent un sac de pétards aux urgences et le cachent. Mais Roger et sa bande les trouvent et les font exploser sur la terrasse. Léo est furieux et provoque Roger en duel : une course en fauteuil, à un étage abandonné. Ils se font surprendre par le docteur Montcada qui leur interdit de circuler la nuit. Mais les bandes se retrouvent quand même pour le duel.