Yanis passe de nouveaux examens médicaux et apprend que le seul moyen de guérir est une opération très risquée. Léo cherche lui un moyen de réunir la somme qui lui permettra d’avoir la prothèse de ses rêves. Après avoir essayé – sans succès – de convaincre les uns et les autres de lui prêter de l’argent, il suit les conseils de Benito et s’en remet finalement à Roger qui jouera pour lui une partie de poker…