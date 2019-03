S01E13 - Le début de la fin (partie 2)

Serait-ce la fin de la bande des Bracelets Rouges ? C’est en tout cas l’heure de la séparation : Cris est enfin autorisée à quitter l’hôpital, Jordy s’apprête à retourner en Andorre et Toni décide de participer à un programme d’étude médical dans un autre hôpital pour pouvoir rester sous la tutelle de son grand-père. La situation est dure pour Léo qui se sent abandonné. Pendant ce temps, Benito est toujours en soins intensifs. Il retrouve Roc au bord de la piscine et l’encourage à sauter du plongeoir. Qui sait, un nouveau saut lui permettrait peut-être de se réveiller…