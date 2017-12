Les Cerveaux : Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour une émission inédite avec les Kids United

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L'émission Les Cerveaux est de retour dès ce soir à partir de 21 heures sur TF1. Douze nouveaux candidats tenteront de décrocher le titre de Français le plus intelligent après Océane, âgée de 26 ans, sacrée lors de la première édition du programme. Ce soir encore, Laurence Boccolini présentera diverses épreuves afin de découvrir si les téléspectateurs possèdent une intelligence plutôt visuelle, sociale, logique, corporelle ou bien musicale. En effet, si vous disposez bel et bien de ces six formes d’intelligence, certaines sont plus développées que d’autres… Pour découvrir les secrets de VOTRE cerveau, il faudra être très concentré tout au long de la soirée. Pour cela, Laurence Boccolini sera entourée des Kids United mais aussi du comédien de « Nos chers voisins », Gil Alma.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le groupe Kids United sera sur le plateau pour présenter un nouveau challenge de taille : alors qu’ils interpréteront le titre « Tout le bonheur du Monde », les téléspectateurs devront trouver un personnage de bande dessinée dissimulé dans le public de l’émission. Pas facile comme épreuve…

La mémoire sera aussi mise à l’épreuve avec le défi des valises. Vous pouvez d’ores et déjà vous exercer sur MYTF1… Saurez-vous retrouver ce qui se trouve dans le bagage de Nikos Aliagas ? Réponse dans la vidéo ci-dessous !