Soyez attentif à chaque détail des Kids United ... Que retient votre cerveau ?

VENDREDI A 21H - Saviez-vous que nous possédons tous six formes d’intelligence ? L’intelligence visuelle, verbale, sociale, logique, corporelle et musicale construisent notre cerveau… Certaines sont plus développées que d’autres selon notre héritage génétique mais aussi notre histoire personnelle. Après une première édition marquée par la victoire d’Océane (26 ans) face au très jeune mais brillant Cyprien (13 ans), Les Cerveaux reviennent avec douze nouveaux candidats prêts à tout pour remporter ce titre de Français le plus intelligent !Ils vont s’affronter dans des épreuves 100% inédites et des challenges ludiques pour toute la famille, afin de mesurer leurs différentes formes d’intelligence.Alors venez jouer avec nous et découvrez, vous aussi, votre intelligence dominante grâce aux challenges bluffants proposés par Laurence Boccolini et ses complices comme les Kids United ou encore Gil Alma (Nos chers voisins).