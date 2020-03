Les Chamois - La série à (re)voir en intégralité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir la série “Les Chamois”.

Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Seulement leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron du Nord de la France pour qui elle travaille.

Au casting

LA FAMILLE LEROY : François Berléand (Etienne Leroy, le père), Isabelle Gélinas (Marie-Odile Leroy, la mère), Stéphanie Crayencour (Emma Leroy, l'ainée), Simon Parmentier (Thomas Leroy, le cadet).

LA FAMILLE BERNARD : François Vincentelli (Thierry Bernard, le père), Julie Depardieu (Krystel Bernard, la mère), Édouard Court (Dylan Bernard, l'aîné), Charlie Joirkin (Jessica Bernard, la cadette), Talid Ariss (Kevin Bernard, le benjamin).