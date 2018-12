Les Chamois – Les premières minutes de l’épisode 5

Alerte disparition au chalet des Chamois ! Emma et Dylan sont les heureux parents d’une petite fille, qui a disparu. Après avoir entendu des bruits suspects, Krystel a pénétré dans l’appartement des Leroy et l’a retrouvé saccagé. Alors que Marie-Odile et Étienne questionnent Krystel et tentent de comprendre, la jeune maman ne peut contenir son mécontentement. Soudain, Étienne entend les pleurs d’un bébé… Ils proviennent du baby-phone, caché sous le canapé. Le couple est rassuré de savoir que leur fille est en vie. Toute la famille se lance à sa recherche… Où est le bébé d’Emma et de Dylan ? Qui se cache derrière cet enlèvement ? Pour le savoir, ne manquez pas votre fiction évènement Les Chamois, mardi 11 décembre dès 21h sur TF1 et MYTF1 !