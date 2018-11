Les Chamois – Les premières minutes de votre série évènement !

Le petit-déjeuner est électrique ce matin chez les Chamois… Et pour cause, Emma a eu vent d’une nouvelle bouleversante. Après avoir appris qu’Etienne n’était pas son père biologique, la jeune maman et étudiante en médecine se sent trahie ! Marie-Odile tente d’apaiser la situation en expliquant calmement à sa fille la raison pour laquelle Etienne est son père d’adoption… Se sentant de trop, Dylan décide de s’en aller. Que s’est-il passé pour qu’Étienne ne soit pas le père d’Emma ? Qui est son père biologique ? Ne manquez pas votre fiction évènement Les Chamois, mardi 4 décembre dès 21h sur TF1 et MYTF1 !