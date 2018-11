Les Chamois – Votre série évènement fait son grand retour le 27 novembre !

Les Chamois reviennent plus en forme que jamais ! Après le succès du double épisode de l’année 2017, les familles Leroy et Bernard sont de retour à l’écran avec de nouveaux épisodes inédits. Une comédie hivernale dont le casting reste inchangée, avec les figures familières de François Berléand (Etienne Leroy) et de Julie Depardieu (Krystel Bernard). Au programme, la suite de leurs aventures délurées ! De retour à la pension des Chamois, les tensions entre les deux clans continuent. L’arrivée du bébé d’Emma et de Dylan va venir chambouler leur quotidien… Entre l’hésitation du prénom du nouveau-né et un baptême organisé à la dernière minute, leur séjour ne va pas être de tout repos pour les deux familles. Réchauffez-vous mardi 27 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1 devant votre série évènement Les Chamois !