Les Chamois : un making of en altitude !

Lundi 11 décembre, TF1 vous invite au châlet "Les Chamois". L'histoire ? Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Seulement, leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron du Nord de la France pour qui elle travaille. Ils décident de projeter des vacances au ski pour annoncer leur mariage à leurs parents.Au programme de ce making of sur le tournage des Chamois ? Rires, montagne, ski, altitude avec les François Berléand, Isabelle Gélinas, Julie Depardieu, François Vincentelli, Jonathan Lambert ! Plongez au cœur du tournage des Chamois Rendez-vous lundi 11 décembre à 21h00 sur TF1 et MYTF1 pour les Chamois.