Les chamois - S01 E01

Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Seulement leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron du Nord de la France pour qui elle travaille. Ils décident de projeter des vacances au ski pour annoncer leur mariage à leurs parents.