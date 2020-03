Les chamois - S02 E01

Les familles Leroy et Bernard sont de retour aux Chamois. À peine arrivés, Emma Leroy et Dylan Bernard accueillent avec un peu d’avance leur premier enfant, une fille. Problème : ils n’ont pas décidé du prénom. Un choix encore plus difficile à faire quand leurs parents viennent mettre leur grain de sel.