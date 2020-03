Les chamois - S02 E04

Coup de tonnerre aux Chamois : si le Père Cyril n’est pas le père biologique d’Emma, alors qui est-ce ?... Humilié, trahi, Étienne quitte sa femme sur le champ et retourne à Paris. Aidée par Thierry et Dylan, Marie-Odile, elle, part en quête du possible géniteur d’Emma…