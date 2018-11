Les premières minutes inédites du tout nouvel épisode des Chamois !

La saison des Chamois rouvre officiellement ses portes ! Les aventures délurées des familles Leroy et Barnard reprennent de plus belle. Cette année, la famille s’agrandit, puisque Dylan Bernard et Emma Leroy attendent un heureux évènement, qui ne devrait plus tarder. Mais les tensions entre les deux clans ne semblent pas d’être apaisées, lorsque les Leroy apprennent que leur fille va fêter Noël chez la famille de son compagnon, Dylan Bernard. De son côté, Krystel mène la vie dure à Thierry, son ex-compagnon. Cette année, pour les vacances hiver ils prendront leurs enfants en garde alterné…Entre tensions et rivalités comment les deux familles vont-elles vivrent leur retrouvaille ? Ne manquez pas le grand retour de votre fiction évènement Les Chamois saison 2, mardi 27 novembre dès 21h sur TF1 et MYTF1 !