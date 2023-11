Les charlots contre Dracula

Dracounet, fils du célèbre Dracula, ne disposera des pouvoirs de son père que s'il boit le contenu d'une fiole jalousement gardée par sa mère, qui ne tient pas à voir son fils marcher sur les traces de la famille. Quiconque tente de saisir la fiole en question est immédiatement pétrifié et seule une femme ressemblant trait pour trait à Mme Dracula mère pourra s'en emparer sans danger. Trente-cinq ans et demi plus tard Dracula est toujours à la recherche de cette femme. Un détective, Gaston Lep ope, la trouve en la personne d'Ariane, qui tient un stand aux Puces, avec son fiancé, Phil, et deux amis, Gérard et Jean. Il lui propose de l'argent mais devant son refus, il l'enlève. Phil, Gérard et Jean se lancent à leur poursuite...