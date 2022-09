Les Chèvres du Pentagone

Cinéma ・ Bientôt sur MYTF1

COMEDIE - SATIRE Bob Wilton (Ewan McGregor) est un journaliste désespéré à la recherche du scoop de sa carrière, et c'est en Irak qu'il pense le trouver. En partant à l'aventure, il croise le chemin de Lyn Casady (George Clooney), étrange soldat Jedi qui prétend faire partie d'un département top secret de l'armée américaine. Lire dans les pensées de l'ennemi, traverser les murs et même tuer des chèvres en les dévisageant sont les armes de cette unité très spéciale. Le fondateur de ce programme, Bill Django (Jeff Bridges) , a disparu, et Cassady a pour mission de le retrouver. Intrigué par les histoires abracadabrantes de Cassady, Bob décide de l'accompagner...