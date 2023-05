Les combattantes - Episode 1

Septembre 1914, cela fait un mois que les combats font rage. Dans les Vosges, quatre femmes se retrouvent au plus près de la ligne de front. Marguerite, prostituée parisienne, tente de se rapprocher des cantonnements, Suzanne, infirmière en cavale, cherche à fuir vers la Suisse, Agnès, mère supérieure, voit son couvent transformé en hôpital militaire et Caroline, seule à la tête de l’usine de son mari parti au front, fait face à l’hostilité de sa belle-mère et aux premières difficultés…