Thriller • Drame

Gail, Rick et leur fille, Chloé, viennent de déménager en raison du travail de Rick, qui a reçu une belle promotion. Gail et Chloé ne sont pas ravies de ce changement. Gail va, en effet, devoir se refaire une clientèle pour sa pâtisserie et Chloé a dû quitter tous ses amis. Dans sa nouvelle école, elle se fait pourtant des amies dont Serena VanDeBerg, la fille de Vanessa, la présidente de l'association des parents d'élèves que Gail ne tarde pas à rencontrer. Serena et Vanessa sont chacune à leur manière un peu étranges et rancunières. Les incidents se multiplient autour d'elles...