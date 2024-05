Les disparues du Grand Canyon

Depuis le décès de son mari lors d’une session d’escalade en montagne, Brooke a tiré un trait sur les expériences en pleine nature. Il ne lui reste plus que sa meilleure amie Sandra, une jeune femme dont la vie est rythmée par l’aventure. Pour fêter leurs vingt ans d’amitié, les deux acolytes décident de réaliser leur rêve de toujours, celui de faire une randonnée dans le parc national du Grand Canyon. Juste avant le départ, elles rencontrent Nate, un guide de randonnée qui leur propose de les accompagner afin de leur faire découvrir les endroits inexplorés du canyon. À cause de son vécu, Brooke est plutôt réticente et préfère ne pas prendre de risque. Mais Sandra, toujours en quête d’aventures, la convainc de suivre ce guide pour vivre une expérience plus immersive. Alors que la randonnée commence, les deux amies sont loin de se douter que leur rêve est sur le point de se transformer en cauchemar.