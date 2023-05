Adultères et filatures : le monde secret des détectives privés - Les docs du week-end

En savoir plus sur Tatiana Silva

Le dimanche, l’émission sera présentée par Tatiana Silva et décryptera notre société et ses nouvelles tendances à travers des reportages et des enquêtes sur la sécurité, la consommation ou encore l'actualité ! L'enquête du jour est consacrée à un métier qui intrigue autant qu'il fascine : les détectives privés. Adultères, abus de confiance, recherche de personnes disparues ou même fraudes aux arrêts maladies... Le quotidien des détectives privés est toujours pleins de surprises et de rebondissements. Entre enquêtes et filatures, découvrez la vie de quatre détectives qui ont été suivis pendant un an.