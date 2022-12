Coup de mistral pour les pompiers de Camargue - Les docs du week-end

En savoir plus sur Tatiana Silva

Dans ce numéro des "Docs du week-end", nos équipes ont suivi des pompiers dans leur quotidien : ceux de la ville d’Arles, la capitale de la Camargue. Au centre, une cité historique avec ses petites rues et ses places médiévales qui attirent des milliers de touristes, compliquent aussi toutes les interventions des soldats du feu notamment en cas d’incendies. Tout autour se trouvent de grands ensembles modernes avec leurs barres d’immeubles et leurs zones pavillonnaires particulièrement denses où les pompiers sont appelés pour des interventions souvent mouvementées : la nuit, des bagarres et des agressions, le jour, des accidents de la circulation à répétition. Heureusement, les habitants peuvent compter sur des soldats du feu qui ne ménagent pas leurs efforts, des plus expérimentés comme Hervé, 30 ans de métier confronté à l’incendie d’une maison, aux plus jeunes comme Nathan qui doit intervenir après une bagarre au couteau. En tout, chaque année les pompiers de Camargue interviennent près de 10 000 fois en ville pour secourir les habitants 24h sur 24.