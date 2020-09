Embarquement inédit dans les coulisses d'Orly - Les docs du week-end

Le dimanche, l’émission sera présentée par Tatiana Silva et décryptera notre société et ses nouvelles tendances à travers des reportages et des enquêtes sur la sécurité, la consommation ou encore l'actualité ! Explorez la société grâce à des enquêtes «musclées», sur des thèmes de société. Tatiana Silva vous fait découvrir les coulisses secrètes d’un endroit lieu gigantesque : l’aéroport d’Orly.Dans ce document exceptionnel, découvrez tout ce que vous ne voyez pas quand vous allez prendre votre avion.Comment sont fabriqués les plateaux repas ? Comment sur la piste, des agents très spéciaux assurent la sécurité des avions ?Que se passe-t-il la nuit dans les gigantesques hangars qui jouxtent l’aéroport ?En temps normal, Orly accueille près de 30 millions de passagers par an. C’est comme si la moitié de la population française y transitait chaque année ! Sans parler des 30.000 salariés qui y travaillent chaque jour !Alors, pour accueillir tout ce monde, Orly est devenu une véritable ville. Avec ses magasins, bien sûr, mais aussi sa gendarmerie ou encore son service médical…Pendant plusieurs semaines, l’émission décrypte de jour comme de nuit, dans les endroits les plus secrets de l’aéroport d’Orly. Des endroits souvent interdits au public.Embarquez dans les coulisses secrètes d’Orly, avec ce document des Docs du week-end.