Greffes : l'incroyable course contre la montre - Les docs du week-end

En France, près de 20 000 personnes attendent une greffe. Un rein, un foie, un cœur… Pour beaucoup, c’est une question de vie ou de mort. Le problème est que les organes doivent impérativement être greffés quelques heures seulement après avoir été prélevés. Sinon, ils risquent de se détériorer. Commence alors pour les médecins une véritable course contre la montre avec toujours en ligne de mire, une urgence vitale. Et vous verrez que parfois, tout se joue à quelques minutes près… Des chirurgiens au chauffeurs spécialement formés pour la conduite d’urgence, vous découvrirez toute la chaîne médicale qui permet aujourd’hui de faire des miracles et de sauver des vies...