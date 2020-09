Les bons plans pour réussir son mariage - Les docs du week-end

Le samedi, l’émission sera présentée par Karine Ferri et mettra à l’honneur des histoires fortes qui parlent avec justesse et émotion de notre société. Le document de ce jour mettra à l'honneur les bons plans pour réussir son mariage. Alors, quels sont les bons plans pour réussir un mariage, et surtout comment eviter que le rêve ne se transforme pas en cauchemar ! Mariages écolos, luxes ou aventures, mariages clefs en mains, mariages sponsorisés ou mariages au bout du monde à prix cassé, tout est désormais possible ! Mais comment s'y retrouver ? Quelles sont les nouvelles tendances et comment éviter les pièges ? Les réponses dans les Docs du week-end !