Les docs du week-end - Les bons plans pour réussir son mariage

Le samedi, l’émission sera présentée par Karine Ferri et mettra à l’honneur des histoires fortes qui parlent avec justesse et émotion de notre société. Le document de ce jour mettra à l'honneur les bons plans pour réussir son mariage : mariage écolos, luxes ou aventures, mariages clefs en mains, mariages sponsorisés ou mariages au bout du monde à prix cassé, tout est désormais possible ! Mais comment s'y retrouver ? Quelles sont les nouvelles tendances et comment éviter les pièges ? Les réponses dans les Docs du week-end !

