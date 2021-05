Obésité : un business et un combat XXL - Les docs du week-end

En France, près de 7 millions d’hommes et de femmes souffrent d’obésité. Les causes sont nombreuses et parfois multiples, une vie de plus en plus sédentaire, des problèmes génétiques ou encore une mauvaise alimentation.?Certains vont tout faire pour perdre leurs kilos en trop comme Shaun et Nathanaël qui ont décidé de se faire opérer pour réduire la taille de leur estomac. D’autres, au contraire, sont bien décidés à assumer ces kilos en trop et à en faire une arme de séduction. Parviendront-ils à redevenir maître de leur corps et jusqu’où seront-ils prêts à aller pour y parvenir ?