Toulouse, les gendarmes en action - Les docs du week-end

En savoir plus sur Tatiana Silva

Les gendarmes de Toulouse interviennent chaque année sur près de 10 000 crimes et délits. Ils doivent faire face à des bagarres entre bandes rivales ou automobilistes. Ils font appel à leur unité de choc, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), pour effectuer des opérations plus risquées : maîtriser des forcenés, de violents militants de la cause animale, libérer un dépôt d'essence ou un rond-point bloqués par les Gilets jaunes... Pendant plusieurs mois, l'équipe des "docs du week-end" a suivi leur quotidien sur le terrain.