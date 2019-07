Un été dans les coulisses d'un incroyable camping

Depuis quelques années, passer ses vacances au camping est devenu tendance. En 2015, le secteur a même battu un record de fréquentation en France avec près de 113 millions de nuits passées au camping ! Avec 6 000 campings implantés dans l'hexagone, la France est devenu le deuxième parc mondial derrière les Etats-Unis. Des campings où les mobile homes occupent une place de plus en plus grande. Et pour cause, ils sont pris d'assaut par les vacanciers ! Ces petites maisons offrent tous les avantages du camping sans les inconvénients : finie l'attente devant les douches communes, la galère de la tente à monter ou du sac de couchage à dérouler. Aujourd'hui, près de 200 campings se sont spécialisés dans le camping de luxe et sont classés 5 étoiles. Comme le camping de la sirène, près d'Argelès-sur-Mer,qui est l'un des plus grands... Une chose est sûre : c'est sans doute le camping le plus fou, le plus démesuré, le plus incroyable avec près de 5 000 vacanciers par semaine, des piscines, des toboggans, des animations permanentes... C'est, en fait, un véritable parc d'attractions !Chaque année, ce camping fait le plein, accueille de nouveaux vacanciers et propose de nouvelles animations.Quel est le secret de sa réussite ? Comment fait-il pour attirer tous les ans plus de monde ? Pour le savoir, nos caméras ont suivi la vie de ce camping côté coulisses pour en percer tous les secrets...