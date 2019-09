Zoo de Beauval : dans les coulisses du plus grand zoo de France

Depuis deux ans, les châteaux de Chambord et de Chenonceau ne sont plus les monuments les plus visités de la région de la Loire. Les rois et les reines d'antan se sont fait détrôner par les animaux stars du Zoo de Beauval, le plus grand zoo de France. Huan Huan le panda, Rungwe l'éléphanteau et Asato le gorille, sont les nouveaux princes de la Loire. En attirant en nombre les familles et les enfants et en renouvelant sans cesse son parc animalier (5700 animaux, 600 espèces, 5 tonnes de nourriture par jour), le Zoo de Beauval est devenu une véritable ville qu'il faut entretenir, attirant chaque année un million de visiteurs. Pour s'occuper de ces héros, des femmes et des hommes passionnés : vétérinaires, soigneurs animaliers, régisseurs… sans oublier la famille Delord qui a créée ce parc il y a 34 ans. Un lieu riche où les animaux et les hommes ont un lien unique et rare. Cette nouvelle Arche de Noé met tout en œuvre pour sauvegarder les animaux sauvages dont les espèces sont menacées. Ici, aucun animal n'a été capturé dans la nature. Tous sont nés ici, ou proviennent du programme d'échanges avec les autres zoos européens. Avec 450 naissances par an, le Zoo de Beauval est la plus grande maternité sauvage de France. Avec ses joies et ses drames.