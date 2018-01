Les 12 Coups de Midi : 140.000€ récoltés pour les Pièces Jaunes

Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, du 8 au 14 janvier, était placée sous le signe du partage et de la solidarité dans l’émission Les 12 Coups de Midi. Et pour cause, les candidats ont joué pour eux, mais aussi pour la Fondation Paris-Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac, qui organise chaque année la célèbre opération Pièces Jaunes. Celle-ci permet de récolter des fonds et améliorer le quotidien des enfants et adolescents et personnes âgées hospitalisés.



Pendant sept jours, les candidats se sont mobilisés pour faire grimper au maximum la cagnotte, puisque chaque bonne réponse en Coup de Maître faisait gagner 5.000 euros au profit de la Fondation. Grâce à Mathieu, l'ancien grand champion qui a perdu sa place jeudi, mais aussi Anthony, Stéphanie et Virginie, nouveau Maître de Midi, 140.000 euros ont été récoltés !

Le chèque a été remis par Jean-Luc Reichmann à la Secrétaire Générale Adjointe de la Fondation, Anne Barrère, qui a profité de l’occasion pour remercier l’émission. "Je suis émue. Au nom de Madame Chirac, de l’équipe de la Fondation, du personnel hospitalier, de tous les enfants malades… Je vous dis merci du fond du cœur, à tous." a-t-elle déclaré.

