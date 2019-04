12 Coups de midi - A 21 ans, Maxence remporte l'Etoile Mystérieuse après 6 participations !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Maxence nous vient de Normandie et depuis sa première participation, il s'accompagne de Papy, Mamie et ses deux petites sœurs. A seulement 21 ans, le jeune homme qui se rêve avocat est devenu Maître de Midi. Six participations au compteur, deux coups de maître et une cagnotte qui s'élève déjà à 23.000€, Maxence fait un beau parcours. Ce lundi 15 avril, il entre dans l'histoire des 12 coups de midi en découvrant l'Etoile Mystérieuse.

Florence Foresti est l'Etoile Mystérieuse

Il ne reste que 3 cases sur l'Etoile Mystérieuse. Une fois dévoilées, il ne subsiste plus aucun doute sur l'identité de la star qui se cache derrière. La bonne réponse est Florence Foresti ! La ville de Bruxelles rappelle le film dans lequel a joué la comédienne en 2006, Dikkenek, aux côtés de François Damiens. Le poisson symbolise son stage de fin d'études chez Thalassa. La méridienne pour ses années de psychanalyse, la pizza pour ses origines italiennes... Sans oublier, son bouledogue français adorée. Tout y est !

Maxence remporte 26.752€ de cadeaux. Sa cagnotte s'élève maintenant à 50.752€ !

Les 12 Coups de Midi, Tous les jours à 12h sur TF1