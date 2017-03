Les 12 coups de midi : Catherine Laborde, la bonne étoile de Stéphanie !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir éliminé Nicolas, le dernier Maître nantais des 12 Coups de Midi, Stéphanie se plie aux questions de Jean-Luc Reichmann... jusqu'au pallier final. Ce midi, la valeur de l'étoile est de 29 665 €. Une très jolie somme que Stéphanie va tout faire pour obtenir. Originaire de la Haute-Saône, celle qui se décrit comme une pro du clafoutis a une solide culture générale, ce qui lui permet d'éliminer ses trois adversaires du jour sans grande difficulté jusqu'au coup fatal. Lors du Coup de Maître, la jeune femme pense que la personne qui apparaît sur l'étoile est Catherine Laborde, ancienne présentatrice phare de la météo sur TF1.

Peu sûre d'elle, elle valide cependant son choix, mais n'y croit pas. "Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas elle !", glisse-t-elle à Jean-Luc Reichmann, apeurée à l'idée de donner la mauvaise réponse. Au bout du décompte, Stéphanie découvre avec une joie immense qu'il s'agit bel et bien de Catherine Laborde. Choquée, elle ne peut contenir sa joie et ses larmes. Venue seule de la Haute-Saône, elle repart avec de beaux cadeaux dont une voiture et un scooter mis en jeu ce midi. "J'ai ma bonne étoile avec moi", s'écrit-elle à l'animateur de TF1. Demain, la Haut-Saônoise viendra affronter trois autres adversaires. On lui souhaite bonne chance !