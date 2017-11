Les 12 coups de midi : Christian raconte sa renaissance après sa victoire

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le champion des "12 coups de midi" s’est confié sur son incroyable destin dans l’émission "Sept à Huit" diffusée dimanche 12 novembre dernier. Après 193 victoires et plus de 800 000 euros de gains, le jeu de Jean-Luc Reichmann a totalement bouleversé le destin de Christian Quesada.

Le secret de la culture encyclopédique de Christian Quesada ? Une mémoire incroyable, une soif d’apprendre et une envie de s’en sortir. Pour s’évader de son quotidien morose, le petit garçon qu’il était a un livre de chevet : le dictionnaire. Pendant "des centaines d’heures" et parfois "jusqu’à 14 heures par jour", il apprend les mots par cœur. "J’apprenais tout et n’importe quoi", confesse-t-il avant d’expliquer qu’il a gagné sa vie pendant longtemps en jouant à des jeux télévisés.

La personnalité de flambeur du jeune homme le rattrape rapidement. Il dilapide tous ses gains au fil des "soirées de débauche" qu’il passe avec ses amis avant de finir SDF. "Quand il n’y a plus rien, on se dit : ‘Il y a quoi après ?’", s’interroge-t-il devant les caméras de Sept à Huit avant d’affirmer que c’est grâce à ses connaissances, qu’il a pu se "maintenir en vie". Après ce passage à vide, le père de deux enfants relève la tête. Il participe aux 12 coups de midi sur les conseils de sa mère. La suite, on la connaît. Christian Quesada devient le plus grand gagnant des jeux télé de France et emporte plus de 800 000 euros de gains et de cadeaux après 193 victoires consécutives.

Le jeu de TF1, présenté par Jean-Luc Reichmann, lui a tout simplement changé la vie. Après six mois passés à l’antenne, Christian Quesada fini par perdre une partie.

Il a accepté la défaite avec philosophie, ravi pour Claire qui a réussi à détôner le Maître de midi. Depuis, il a pu s’offrir une nouvelle vie loin des problèmes financiers.





Il est même parfois peu décontenancé par la profusion de choses qu’il a gagnées même s'il a pu en faire profiter ses proches. "J'ai eu sept voitures, des télés, des portables, des appareils à massage, des boîtes pour chats, des shakers, des guitares, des maquettes de bateaux (...). Des objets de qualité, dont je ne sais que faire", a-t-il déclaré. La preuve, il n’a toujours pas passé son permis de conduire !



Que devient Christian Quesada ? Regardez :