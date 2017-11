Les 12 coups de midi : Christian sort son premier livre ce mercredi 15 novembre !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le plus grand gagnant de l’histoire des "12 coups de midi" se dévoile dans un livre témoignage qui sort en librairies ce mercredi 15 novembre aux éditions Les Arènes. Dans l’ouvrage intitulé "Le Maître de midi", Christian Quesada revient sur son parcours hors du commun et l’aventure qui a changé sa vie.

Ce passionné de culture générale et de sémantique est issu d’un milieu modeste. Enfant, il se réfugie dans la lecture pour échapper à son quotidien. Mais, il ne choisit pas n’importe quel livre. Il lit le dictionnaire et apprend par cœur chaque mot, chaque définition, enfermé dans un cagibi. Pendant plusieurs années, Christian Quesada gagne sa vie en jouant à des jeux télévisés. Mais, il sombre rapidement dans une vie "de débauche", comme il l’expliquait dans l’émission Sept à Huit diffusée sur TF1 le 12 novembre dernier. Il mène une vie d’excès et finit par tout perdre : son argent, sa maison et sa vie d’avant.

Alors SDF, Christian Quesada va connaître une véritable renaissance. Sur les conseils de sa mère, il s’inscrit aux présélections des 12 coups de midi. "C’est pour elle que j’y suis allé. Pour lui rendre hommage", confie le père de deux enfants dans son livre en précisant que sa maman est décédée avant qu’il ne passe les castings.





Du RSA à l'ISF

Pendant 193 émissions, Christian Quesada va faire rêver les téléspectateurs du jeu de TF1. Il a battu pas moins de 578 participants au cours de 5 700 questions et remporté 809392 euros de gains et de cadeaux. Après plus de six mois d’antenne sept jours sur sept, Claire assène la défaite au recordman mondial des jeux télévisés le 14 janvier dernier. Mais l’histoire du "Professeur" ne s’arrête pas là. Il a reçu – et continue de recevoir – de nombreux témoignages de soutien de téléspectateurs par courrier et pas messages sur les réseaux sociaux. Et il ne manque pas de projets !





