Les 12 Coups de midi : Découvrez en exclusivité l’émission du 14 mai

Elu le 7 mai dernier avec plus de 66% des voix, Emmanuel Macron est devenu le nouveau président de la République après François Hollande. Et ce dimanche, TF1 vous a proposé une émission spéciale à partir de 8h30 jusqu’à 13 heures pour la passation de pouvoir entre les deux chefs d’Etat. L’émission présentée par Jean-Luc Reichmann a donc été exceptionnellement déprogrammée ce jour. Mais pas de panique, vous pouvez retrouver l’animateur et le Maître de Midi dès maintenant avec l'émission à découvrir en intégralité.

Toujours présent, Timothée enchaîne les victoires. Avec plus de 200 000 euros au compteur, le jeune agriculteur de 24 ans est à la tête d'une très belle cagnotte et espère ainsi poursuivre l’aventure aussi loin que possible. Et l’étoile mystérieuse se dévoile de jour en jour… Après avoir deviné le visage d’Annie Girardot lors de l’ancienne étoile mystérieuse, arrivera-t-il à découvrir l’identité de la célébrité cachée ? Réponse sur TF1.





