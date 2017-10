Les 12 Coups de midi : Emmanuelle éliminée, elle repart avec 73 157 euros !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Quel beau parcours ! La marseillaise a commencé l’aventure avec la modique somme de 50 euros. Mais au fil des jours, la maîtresse de midi s’est révélée être une véritable battante. Lors de sa deuxième participation, elle découvre qui se cache derrière l’étoile mystérieuse et s’offre alors une cagnotte d’un montant de 31357 euros. Déterminée à aller le plus loin possible dans l’aventure, la candidate n'a pas fini de nous surprendre. Au quatrième jour, Emmanuelle rafle tout grâce à un magnifique coup de maître. En quatre jours seulement, elle a récolté 51 357 euros !

Mais toute belle aventure a une fin. Après 16 participations, Emmanuelle se fait finalement détrôner par un adversaire coriace, Fabrice, lors de cette semaine «spéciale Fondation Perce-Neige» des 30 ans du décès de l’acteur Lino Ventura. Emmanuelle repart fière de son parcours et avec un chèque d’un montant de 73 157 euros. Mais aussi avec un joli bouquet de fleurs car aujourd’hui, la marseillaise fête son anniversaire. C’était son souhait : célébrer son anniversaire sur le plateau. « J’ai une cagnotte de folie et ma vie va changer grâce à ça. Je ne regrette rien ! » a confié Emmanuelle, très émue. Fabrice, le nouveau maître de midi, arrivera-t-il à avoir un si joli parcours qu’Emmanuelle ? A suivre tous les midis sur TF1 !

A l'occasion de cette semaine spéciale Fondation Perce-Neige, Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils de Lino Ventura et président de l'association était présent sur le plateau :