12 Coups de midi - Eric est sacré plus grand Maître de midi de tous les temps

Ce samedi 13 juin 2020, Eric entre dans l'histoire des "12 Coups de midi" sur TF1 en devenant le plus grand Maître de midi de tous les temps.

Un calme légendaire, un naturel breton à toute épreuve, une culture hors-pair qu’ils l’ont hissé sur la plus haute marche pour lui permettre aujourd’hui de tutoyer les étoiles. Ce samedi 13 juin, Eric enregistrait sa 192ème participation aux 12 Coups de midi avec 904.166€ au compteur. “Pour l’instant, on ne lâche rien parce que rien n’est jamais fait dans ce jeu. Ne comptez pas sur moi pour tout lâcher maintenant” prévient Eric au début de l’émission. Il est sur le point de battre tous les records des 12 Coups de midi mais le breton ne veut pas crier “Victoire” trop vite.

Après un Coup Fatal victorieux face à Jean, c’est officiel : Eric devient le plus grand Maître de midi de tous les temps. “Extraordinaire moment d’émotion,” relève Jean-Luc Reichmann. L’homme de tous les records termine sa 192ème participation en beauté. Sa cagnotte s’élève désormais à 914.166€. “J’ai attendu ce moment depuis longtemps. Depuis que j’ai dépassé Paul, j’y pense. Là, ça arrive. C’est une grande émotion, un grand soulagement. Tous les horizons sont ouverts. Maintenant, ce n’est plus que du bonus. Je voudrais avoir une pensée pour mes enfants. Parce qu’il n’y a rien de plus important que d’aimer ses enfants. Puis, pour mon épouse qui m’a soutenu depuis toute la durée de l’émission,” confie avec beaucoup d’émotion Eric. Jean-Luc Reichmann est lui aussi très ému et dit avoir “les étoiles dans les yeux”. BRAVO ERIC!