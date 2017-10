Les 12 Coups de midi : La Fondation Perce-Neige repart avec un chèque de 130 000 euros !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

En voilà une belle somme ! Cette semaine, du 16 octobre au 22 octobre, les 12 Coups de midi a rendu hommage à l’acteur Lino Ventura. Pour les 30 ans de son décès, l’émission a récolté des dons pour son association, Perce-Neige. Père d’une fille handicapée, il a créé cette fondation avec sa femme Odette en 1966. Celle-ci permet d’accompagner les personnes handicapées et leur famille dans leur quotidien.



Pendant sept jours, les candidats ont joué au profit de l’association. Dès le premier jour, 20.000 euros ont été récoltés grâce au somptueux coup de maître d’Isabelle, ancienne maîtresse de midi. Au total, 130 000 euros de dons ont été recueillis. Pour l’occasion, Jean-Luc Reichmann s’est entouré de plusieurs personnalités. Christophe Beaugrad, Sandrine Quétier, Sylvie Tellier, Evelyne Dhéliat, Marie-Ange Nardi ou encore Gilles Bouleau ont également accepté de contribuer à cette action en posant une question au cours de l’émission.



Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils de l’acteur était présent dans le public. Il a remercié les 12 coups de midi pour cet acte de générosité. « En ce jour anniversaire de la disparition de mon grand-père, je suis le porte fort d’un remerciement qui vient de plus haut et qui vous est adressé directement par mon grand-père » a-t-il lancé, très ému.

