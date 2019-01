12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann va offrir un an de factures à un téléspectateur

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Un cadeaux exceptionnel. Pour cette nouvelle année, Jean-Luc Reichmann et TF1 ont décidé d'offrir aux téléspectateurs un an de factures !

Les 12 Coups de Midi fêtent la nouvelle année. A cette occasion, Jean-Luc Reichmann a prévu une surprise exceptionnelle aux téléspectateurs. "On sait que les périodes ont été très très dures et que ce n’est facile pour personne. Avec TF1, nous vous proposons de prendre en charge toutes vos factures pendant toute l’année (jusqu’au jeudi 31 décembre 2019", a-t-il annoncé dans l’émission de ce mardi 1er janvier.

Et quand Jean-Luc Reichmann parle de factures, il parle de toutes les factures sans exception : du loyer aux impôts en passant par le crédit immobilier, le crédit voiture, l’essence, le téléphone ou encore l’électricité. Mais ce n’est pas tout, à cela s’ajoutera un chèque de 10.000 euros.

Pour participer, rien de plus simple. Il suffit d’envoyer le mot « midi » au 71313 (2X0,75 euros + coût d’un SMS) ou d’appeler le 3689 (Service 0,99 / appel + prix appel). Une question vous sera alors posée. Pour retrouver le règlement et les conditions de remboursement, vous pouvez vous rendre directement sur MYTF1 à cette adresse. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 13 janvier 2019. Vous avez donc jusqu’à cette date pour jouer.

"Grâce aux 12 Coups de Midi, la vie sera meilleure en 2019", conclue Jean-Luc Reichmann. Et il a bien raison !