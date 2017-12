Les 12 Coups de Midi : Mathieu et sa fille parlent de son combat contre la leucémie

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sur le plateau des 12 Coups de midi, Mathieu et sa petite fille, Louise, ont évoqué son long combat contre la maladie.

C’est un témoignage très touchant, et qui a pour objectif de donner de l’espoir aux autres, qu’ont livré aujourd’hui Mathieu et sa fille, Louise, sur le plateau des 12 Coups de Midi. Il y a un an, presque jour pour jour, Louise apprenait qu’elle était guérie d’une leucémie, maladie qu’elle a combattue pendant cinq longues années. A cette occasion, Jean-Luc Reichmann a demandé à la petite Louise comment s’était déroulé son combat contre la maladie.



Si elle "ne se souvient plus" de cette période douloureuse, son papa quant à lui garde en mémoire le courage incroyable de sa fille. "C’est une guerrière, elle faisait l’admiration de tous à l’hôpital !" confie-t-il. Ce dernier illustre ses propos en racontant le jour où elle a perdu ses cheveux : "Nous, on était effondré. Mais elle, elle nous a dit : "Mais c’est pas grave ! Comme ça, je n’aurais pas de nœuds dans les cheveux.""



Pendant ces cinq années, Mathieu et sa famille étaient bien entourés. C'est pourquoi le Maître de Midi a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de leur fille : "Louise a effacé cette période de sa vie. Elle ne se souvient plus des personnes, des infirmières… Alors que pour nous, elles seront toujours dans notre cœur."



Hier midi, Mathieu a réalisé un brillant Coup de Maître et a franchi la barre des 60000 euros. Aujourd'hui, sa cagnotte s'élève à 74 850 euros. "Une belle revanche" sur la vie selon sa femme.





