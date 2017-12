Les 12 Coups de Midi : Mathieu franchit la barre des 60.000 euros, sa famille est très émue

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

L’émotion était à son comble sur le plateau des 12 Coups de Midi. Pour sa 19e participation, Mathieu, Maître de Midi depuis 19 jours était bien accompagné. Sa petite famille était présente dans le public : Isabelle, sa compagne, et ses trois enfants, Pierre, Louise et Gabriel.

La tribu n’aura pas fait le déplacement pour rien. En effet, leur grand champion a réalisé un très beau Coup de Maître à 10 000 euros à partager avec un téléspectateur. Ainsi, sa cagnotte qui comptabilisait 59.850 euros au début de l’émission s’élève désormais à plus de 64.850 euros ! Un nouveau cap franchit pour ce nouveau champion, qui a détrôné l’ancien Maître de Midi le jour de son anniversaire. Son fils aîné, ainsi que la mère de ses enfants avaient les larmes aux yeux.

Très terre-à-terre, le champion sait déjà ce qu’il va faire de cet argent : se marier avec la mère de ses enfants ! "C'est un projet. On s'est rencontrés, notre priorité c'était d'abord de se découvrir. On a eu de beaux enfants. Maintenant que la vie nous sourit à nouveau, on a un projet dans les 2-3 ans" a-t-il confié quelques jours plus tôt.



Cette belle famille va terminer l’année 2017 en beauté, et pourquoi pas, débuter l’année 2018 sur le plateau des 12 Coups de Midi. "C’est une belle revanche", a confié sa femme.

